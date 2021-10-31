11-й тур
Салернитана
0 : 1
Наполи
31.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Серия А. Наполи удержал победу над Салернитаной и остался лидером

Догнать команду Лучано Спаллетти может «Милан»

  • 31.10.2021 21:16
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Серия А. Наполи удержал победу над Салернитаной и остался лидером
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Наполи» в 11-м туре Серии А в дерби региона Кампания на выезде одержал непростую победу на «Салертинатой». Обе команды заканчивали матч вдесятером.

«Салернитана» - «Наполи» - 0:1
Гол: Зелиньски 61
Удаления: Кастанос 70 – Кулибали 77

Благодаря этой победе «Наполи» набрал 31 очко и снова вышел в единоличные лидеры Серии А. Догнать «Партненопеи» может «Милан», если обыграет на выезде «Рому».

Ранее «Интер» дома обыграл «Удинезе» 2:0.

Источник — Sport.ua

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