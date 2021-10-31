Серия А. Наполи удержал победу над Салернитаной и остался лидером

Сегодня «Наполи» в 11-м туре Серии А в дерби региона Кампания на выезде одержал непростую победу на «Салертинатой». Обе команды заканчивали матч вдесятером.

«Салернитана» - «Наполи» - 0:1

Гол: Зелиньски 61

Удаления: Кастанос 70 – Кулибали 77

Благодаря этой победе «Наполи» набрал 31 очко и снова вышел в единоличные лидеры Серии А. Догнать «Партненопеи» может «Милан», если обыграет на выезде «Рому».

Ранее «Интер» дома обыграл «Удинезе» 2:0.