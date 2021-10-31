Шпоры ищут тренера. Паулу Фонсека может возглавить Тоттенхэм

Бывший главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека в ближайшее время может возглавить «Тоттенхэм».

Руководство «Шпор» из-за плохих результатов может вскоре уволить наставника команды Нуну Эшпириту Санту. Подлило масла в огонь поражение команды от «Манчестер Юнайтед» (0:3).

В шорт-лист кандидатов в тренеры лондонского клуба входят: коуч «Порту» Сержиу Консейсау, Паулу Фонсека и Антонио Конте.

Напомним, до лета 2021 года португалец Паулу Фонсека возглавлял итальянскую «Рому». Недавно пресса его активно сватала в английский «Ньюкасл».