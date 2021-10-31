ВИДЕО. Пропустив быстрый гол, Заря вышла вперед. Забили Аллахьяр и Гладкий

31 октября в 19:30 проходит матч 13-го тура УПЛ, в котором играют «Металлист 1925» и «Заря».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Поединок хорошо начался для «Металлиста 1925», отличился Андрей Ременюк. Однако хозяева уступают в счете после первого тайма (1:2).
У команды гостей голы забили Аллахьяр Сайядманеш и Александр Гладкий.
ГОЛ! 1:0. Андрей Ременюк, 6 мин.
ГОЛ! 1:1 Аллахьяр Сайядманеш, 9 мин.
ГОЛ! 1:2. Александр Гладкий, 38 мин.
Источник — Sport.ua
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