ВИДЕО. Пропустив быстрый гол, Заря вышла вперед. Забили Аллахьяр и Гладкий

Матч хорошо начался для «Металлиста 1925», однако хозяева уступают в счете

  • 31.10.2021 20:23
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ВИДЕО. Пропустив быстрый гол, Заря вышла вперед. Забили Аллахьяр и Гладкий
© ФК Заря. Аллахьяр Сайядманеш

31 октября в 19:30 проходит матч 13-го тура УПЛ, в котором играют «Металлист 1925» и «Заря».

Поединок хорошо начался для «Металлиста 1925», отличился Андрей Ременюк. Однако хозяева уступают в счете после первого тайма (1:2).

У команды гостей голы забили Аллахьяр Сайядманеш и Александр Гладкий.

ГОЛ! 1:0. Андрей Ременюк, 6 мин.

ГОЛ! 1:1 Аллахьяр Сайядманеш, 9 мин.

ГОЛ! 1:2. Александр Гладкий, 38 мин.

Источник — Sport.ua

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