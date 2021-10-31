Первая Лига. Оболонь вырвала победу над Подольем

Состоялись еще три матча в рамках 16-го тура Первой лиги. «Оболонь» на последних секундах вырвала домашнюю победу над «Подольем» 1:0, а «Горняк-Спорт» на выезде с аналогичным счетом обыграл «Краматорск». «ВПК-Агро» дома благодаря двум голам в первые 20 минут матча обыграл «Кремень».
Первая лига. 16-й тур
«Краматорск» - «Горняк-Спорт» - 0:1
Гол: Сёмка 20
«ВПК-Агро» - «Кремень» - 2:0
Голы: Шевченко 9, Лёпа 20
«Оболонь» - «Подолье» - 1:0
Гол: Прокопенко 90+3
Источник — Sport.ua
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