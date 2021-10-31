WhoScored: Коваленко – лучший полевой игрок Специи в матче с Фиорентиной

Сегодня «Специя» Виктора Коваленко в 11-м туре Серии А была на выезде разгромлена «Фиорентиной» 0:3. Украинский полузащитник вышел в основе «Специи» и провел на поле все 90 минут.

В итоге Коваленко провел очень неплохой по меркам своей команды матч и получил от авторитетного портала WhoScored оценку 6,3. Это самая высокая оценка среди полевых игроков «Специи» - более высокий балл (7,8) получил только вратарь команды Иван Проведель.