WhoScored: Коваленко – лучший полевой игрок Специи в матче с Фиорентиной

Украинец был одним из светлых пятен «Специи»

  • 31.10.2021 19:28
  • 1029 просмотров
  • 1 комментарий
WhoScored: Коваленко – лучший полевой игрок Специи в матче с Фиорентиной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Сегодня «Специя» Виктора Коваленко в 11-м туре Серии А была на выезде разгромлена «Фиорентиной» 0:3. Украинский полузащитник вышел в основе «Специи» и провел на поле все 90 минут.

В итоге Коваленко провел очень неплохой по меркам своей команды матч и получил от авторитетного портала WhoScored оценку 6,3. Это самая высокая оценка среди полевых игроков «Специи» - более высокий балл (7,8) получил только вратарь команды Иван Проведель.

Источник — WhoScored.com

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 31.10.2021 19:42
    0
    На эти оценки надо смотреть в разрезе статистики, делать анализ, иначе в большинстве случаев они ни о чем не говорят. За 100% точных пасов могут дать высокую оценку, но какие это были пасы - поперечные и назад, то точность их не должна вызывать удивление. Вот Малиновский получил низкую оценку за матч, который они выиграли 3:1 и причина кроется в 9 потерях мяча, когда у любого другого игрока Аталанты максимум 3 потери. Но во-первых он играет не защитника, а на острие, где потеря мяча это нормальная ситуация, когда соперник сидит в штрафной и больше никаких шансов нет взломать эту оборону как идти напролом. Человек брал на себя инициативу, на него кидалось полкоманды, что давало возможность забить другим и получил оценку худшую из всех.
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