Президент Днепра-1: «Селезнев просился в клуб»

Президент «Днепра-1» Юрий Береза признался, что в прошлом году вел переговоры с нынешним форвардом «Миная» Евгением Селезневым:

«Общался со многими среди футболистов из «прошлой жизни». Например, с Евгением Селезневым. Он просился в клуб, хотел закончить карьеру в «Днепре-1», а затем пришел и сделал тот перформанс в составе «Колоса». Я его не понял тогда. После этого не желаю с ним общаться».

Ранее Селезнев провел свой 250-й матч в УПЛ.