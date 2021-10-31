Президент Днепра-1: «Селезнев просился в клуб»

Юрий Береза – о переговорах с Евгением Селезневым

  • 31.10.2021 18:40
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Президент Днепра-1: «Селезнев просился в клуб»
© ФК Минай. Евгений Селезнев

Президент «Днепра-1» Юрий Береза признался, что в прошлом году вел переговоры с нынешним форвардом «Миная» Евгением Селезневым:

«Общался со многими среди футболистов из «прошлой жизни». Например, с Евгением Селезневым. Он просился в клуб, хотел закончить карьеру в «Днепре-1», а затем пришел и сделал тот перформанс в составе «Колоса». Я его не понял тогда. После этого не желаю с ним общаться».

Ранее Селезнев провел свой 250-й матч в УПЛ.

Источник — Telegram

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