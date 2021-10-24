Евгений Селезнев провел 250-й матч в чемпионатах Украины

Поединок против «Руха» (2:2) стал 250-м для 36-летнего форварда Евгения Селезнева в чемпионатах Украины. 139 встреч он отыграл за «Днепр», 55 - за «Шахтер», 36 - за «Арсенал», по 10 - за «Колос» и «Минай». Дорога в «Клуб 250» заняла у Селезнева 14 лет 234 дня, начиная с дебюта, который состоялся 4 марта 2007 года в гостевом матче «канониров», чьи ряды тогда защищал Евгений, с «Черноморцем» (0:2).
Юбилейные матчи Евгения Селезнева в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Селезнева
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
04.03.2007
|
Арсенал
|
Черноморец (г)
|
0:2
|
50-й
|
21.11.2008
|
Шахтер
|
Львов (д)
|
2:0
|
100-й
|
17.10.2010
|
Днепр
|
Заря (д)
|
1:1
|
150-й
|
01.12.2012
|
Днепр
|
Металлург Д (г)
|
0:0
|
200-й
|
22.11.2014
|
Днепр
|
Говерла (д)
|
1:1
|
250-й
|
24.11.2021
|
Минай
|
Рух (г)
|
2:2
Источник — Sport.ua
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