Евгений Селезнев провел 250-й матч в чемпионатах Украины

В УПЛ 36-летний форвард выступал в пяти клубах

  • 24.10.2021 17:17
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Евгений Селезнев провел 250-й матч в чемпионатах Украины
© ФК Минай. Евгений Селезнев

Поединок против «Руха» (2:2) стал 250-м для 36-летнего форварда Евгения Селезнева в чемпионатах Украины. 139 встреч он отыграл за «Днепр», 55 - за «Шахтер», 36 - за «Арсенал», по 10 - за «Колос» и «Минай». Дорога в «Клуб 250» заняла у Селезнева 14 лет 234 дня, начиная с дебюта, который состоялся 4 марта 2007 года в гостевом матче «канониров», чьи ряды тогда защищал Евгений, с «Черноморцем» (0:2).

Юбилейные матчи Евгения Селезнева в чемпионатах Украины

Матч

Дата

Клуб Селезнева

Соперник

Счет

1-й

04.03.2007

Арсенал

Черноморец (г)

0:2

50-й

21.11.2008

Шахтер

Львов (д)

2:0

100-й

17.10.2010

Днепр

Заря (д)

1:1

150-й

01.12.2012

Днепр

Металлург Д (г)

0:0

200-й

22.11.2014

Днепр

Говерла (д)

1:1

250-й

24.11.2021

Минай

Рух (г)

2:2

 

Источник — Sport.ua

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