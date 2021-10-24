Евгений Селезнев провел 250-й матч в чемпионатах Украины

Поединок против «Руха» (2:2) стал 250-м для 36-летнего форварда Евгения Селезнева в чемпионатах Украины. 139 встреч он отыграл за «Днепр», 55 - за «Шахтер», 36 - за «Арсенал», по 10 - за «Колос» и «Минай». Дорога в «Клуб 250» заняла у Селезнева 14 лет 234 дня, начиная с дебюта, который состоялся 4 марта 2007 года в гостевом матче «канониров», чьи ряды тогда защищал Евгений, с «Черноморцем» (0:2).

Юбилейные матчи Евгения Селезнева в чемпионатах Украины