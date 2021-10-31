ИБРАГИМОВИЧ: «Не удивлен своей игрой. Когда ты лучший, это не удивляет»

Форвард «Милана» - о своем долголетии

  • 31.10.2021 17:21
  • 1219 просмотров
  • 0 комментариев
ИБРАГИМОВИЧ: «Не удивлен своей игрой. Когда ты лучший, это не удивляет»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Лидер «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о том, как ему удается в 40 лет сохранять такую форму:

– Я хочу доказать всем, что 40 – всего лишь число. Я все еще могу заниматься любимым делом. Да, я не могу играть так, как 5 или 10 лет назад, но я умнее, и у меня больше опыта.

– Удивлены ли вы свой игрой?
– Нет, я лучший. Когда ты лучший, это не удивляет.

Мне нечего доказывать, но я не хочу жалеть, когда завершу карьеру, думать, что я еще мог бы поиграть. Я буду продолжать до тех пор, пока буду в деле. Или пока не станет понятно, что уже все.

– Будет ли «Милан» вашим последним клубом?
– Не уверен... Я хочу играть как можно дольше. Если они решат отпустить меня, но я буду понимать, что могу играть дальше, то продолжу

В нынешнем сезоне на счету Ибрагимовича 2 гола и 1 ассист в 5 матчах за «Милан» во всех турнирах.

Источник — Get French Football News

(16 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности