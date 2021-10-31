Рух – Александрия. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 31 октября «Рух» в 13-м туре УПЛ примет «Александрию». Начало матча – в 17:00.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Рух»: Панькив, Рунич, Сыч, Карасюк, Федорчук, Билый, Альваренга, Мысык, Борячук, Таллес, Мартынюк
«Александрия»: Билык, Бабогло, Дубра, Мирошниченко, Кирюханцев, Цуриков, Демченко, Калюжный, Рыбалка, Третьяков, Спинелли
Источник — УПЛ
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