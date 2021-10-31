Сергей ПАЛКИН: «Появляется стабильность, Шахтер показывает хороший футбол»

Генеральный директор доволен ситуацией в чемпионате Украины

  • 31.10.2021 14:45
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Сергей ПАЛКИН: «Появляется стабильность, Шахтер показывает хороший футбол»
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Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал победу в матче с «Десной» со счетом 4:1 и позитивно оценил выступления в Лиге чемпионов.

– Поздравляем вас с победой с крупным счетом! Что можете сказать о матче? Как вам игра «Шахтера»?
– Должны были выигрывать минимум 8:1. Создаем очень много моментов – это хорошо. Нужно пытаться их реализовывать. Но когда ты создаешь моменты, естественно, больше шансов забить гол. Полностью контролировали игру. Единственное, необходимо поработать над тем, чтобы не было таких ситуаций, как при счете 1:0, когда «Десна» один раз пробила по воротам и один гол забила. А матч понравился, ребята молодцы, команда сыграла хорошо. Должны были забивать намного больше: уверен, что Де Дзерби этим тоже недоволен и в перерыве ребят настроил на то, чтобы забить как можно больше голов. Но самое главное – мы выиграли и в хорошем настроении теперь поедем в Мадрид.

– В перерыве было ощущение, что 2:1 – скользкий счет. Или у вас была уверенность, что заработаем три очка?
– После того как мы, ведя 1:0, получили гол в свои ворота, 1:1 – это был скользкий счет. Естественно, было очень много волнения. По сути, в первом тайме могли закрывать этот вопрос, но наши ребята время от времени немного нервируют.

– А во втором тайме казалось, что это не поединок чемпионата Украины, а тренировочный процесс. Можно сказать, что «Шахтер» от матча к матчу прибавляет в сыгранности?
– Естественно. Если сравнить с началом чемпионата, когда были качели – одна игра хорошо, другая не очень, потому что ребята только входили в тренировочный процесс, – то сегодня мы видим, что появляется стабильность и в чемпионате Украины мы показываем хороший футбол. Достаточно серьезных соперников «Зарю» и «Десну» мы проходим уверенно. Это говорит о том, что тренировочный процесс от игры к игре дает о себе знать. Ребята показывают хороший атакующий футбол, полностью контролируют игру и создают много моментов. Это и есть работа тренерского штаба.

Ранее Палкин оценил предстоящий матч Лиги чемпионов с «Реалом».

Источник — ФК Шахтер Донецк

(8 голосов)

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Комментарии
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    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 31.10.2021 14:53 (изменен)
    +7
    Мы, как болельщики Динамо, тоже довольный нынешней ситуацией в чемпионате, пусть она останется таковой на долгие года
    Кстати если Сергей « Алиментщик» Анатольевич и Дарио Сырнович и дальше будут по сути руководить процессами в клубе , то такое развитие событий очень может быть
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    RomanEnakievo..
    RomanEnakievo.., 31.10.2021 15:17
    +2
    Реал стабильно минимум пять положит... Если повезёт неграм
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    zzg77
    zzg77, 31.10.2021 15:32
    0
    Появилась стабильность в судейских назначениях, да и многие команды не оказывают должного сопротивления - подачки рыжего делают своё дело. Ждём радостных слов после Реала!!!
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    cooperchack
    cooperchack, 31.10.2021 15:12 (изменен)
    -1
    "– Должны были выигрывать минимум 8:1."в Мадриде может так и будет кто знает
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