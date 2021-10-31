Сергей ПАЛКИН: «Выйти из группы Лиги чемпионов? Шансы есть всегда»

Генеральный директор рассчитывает на успех

  • 31.10.2021 12:11
  • 219 просмотров
  • 4 комментария
Сергей ПАЛКИН: «Выйти из группы Лиги чемпионов? Шансы есть всегда»
© shakhtar.com

«Шахтер» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет с «Реалом» на выезде.

Генеральный директор клуба Сергей Палкин рассчитывает, что команда сможет показать себя после домашнего поражения 0:5 от мадридцев.

– Настроение перед выездом в Мадрид хорошее, но расположение в таблице группы не оптимальное. Есть еще шансы у «Шахтера» пробиться дальше?
– Шансы всегда есть. Вопрос, насколько легко это будет сделать. Независимо от этого матча, нам нужно ехать в Мадрид и доказать, что игра, которая была дома, – это был не наш день. С таким настроем нужно ехать и доказывать, что мы заслуживаем большего.

Сейчас «Шахтер» занимает последнее место в группе с 1 пунктом.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    udman1111
    online
    udman1111, 31.10.2021 12:27
    0
    Persian, 31.10.2021 12:17
    Сказочный идиот
    Ну зачем ты так строго о себе...
    Ссылка
    Persian
    online
    Persian, 31.10.2021 12:17
    0
    Сказочный идиот
    Ссылка
    Alexander Киев
    Alexander Киев, 31.10.2021 12:33
    -1
    Persian, 31.10.2021 12:17
    Сказочный идиот
    Мы знаем кто ты
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    grifon.
    grifon., 31.10.2021 12:26
    -1
    Палкін: мені приснився такий сон, значить точняк збудеться
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