Сергей ПАЛКИН: «Выйти из группы Лиги чемпионов? Шансы есть всегда»

«Шахтер» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет с «Реалом» на выезде.

Генеральный директор клуба Сергей Палкин рассчитывает, что команда сможет показать себя после домашнего поражения 0:5 от мадридцев.

– Настроение перед выездом в Мадрид хорошее, но расположение в таблице группы не оптимальное. Есть еще шансы у «Шахтера» пробиться дальше?

– Шансы всегда есть. Вопрос, насколько легко это будет сделать. Независимо от этого матча, нам нужно ехать в Мадрид и доказать, что игра, которая была дома, – это был не наш день. С таким настроем нужно ехать и доказывать, что мы заслуживаем большего.

Сейчас «Шахтер» занимает последнее место в группе с 1 пунктом.