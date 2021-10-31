Бывший футболист Динамо во второй раз станет мэром Тбилиси

Каха Каладзе сохранит должность городского головы столицы Грузии

  • 31.10.2021 14:23
  • 1766 просмотров
  • 1 комментарий
Бывший футболист Динамо во второй раз станет мэром Тбилиси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Каха Каладзе, Дженоа, 2011 г.

Бывший футболист киевского «Динамо» Каха Каладзе побеждает во втором туре выборов мэра Тбилиси.

После подсчета 96,2% бюллетеней кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» набрал 55,5% голосов. Его оппонент, кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение», Никанор Мелия набрал в столице Грузии 44,5% голосов.

Лидеры ЕНД заявили, что не признают результаты второго тура местных выборов, поскольку их сфальсифицировали власти. Оппозиционеры намерены объявить о дальнейших протестных действиях. По результатам голосования первого тура на местных выборах 2 октября правящая партия набрала более 46% голосов и победила движение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в тюремной изоляции.

С 2012 года Каха Каладзе отошел от спорта и активно занялся политикой, вступив в ряды тогда оппозиционного движения «Грузинская мечта». В октябре 2012 года, после победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах, занял должность вице-премьера и министра энергетики Грузии.

21 октября 2017 года Каладзе избрали новым мэром столицы Грузии, Тбилиси. Таким образом, после выборов 30 октября 2021 года бывший футболист сохранит должность городского головы Тбилиси.

В своей футбольной карьере Каха Каладзе выступал за «Динамо» Тбилиси (1993–1998), «Динамо» Киев (1998–2001), «Милан» (2001–2010), «Дженоа» (2010–2012).

Источник — Интерфакс-Украина

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Yass
    Yass, 31.10.2021 15:30
    +1
    Помню, как Каладзе забил два автогола в одном матче) А вообще, хороший футболист был
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