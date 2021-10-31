Марта КОСТЮК: «Мое тело подвело меня в матче с Халеп. Продолжаю работать»

Украинке не удалось выйти в финал

  • 31.10.2021 12:28
  • 569 просмотров
  • 1 комментарий
Марта КОСТЮК: «Мое тело подвело меня в матче с Халеп. Продолжаю работать»
© twitter.com/TransylvaniaOpn

Украинская теннисистка Марта Костюк объяснила свое поражение от Симоны Халеп в полуфинале турнира в Клуж-Напоке.

«Поздравления Симоне. Выступать у себя дома – это всегда чудесно. Сегодня мое тело меня подвело. Я работаю над тем, чтобы стать здоровее и сильнее и закончить сезон в Линце».

«Спасибо за вашу нескончаемую поддержку», - отметила Костюк.

Марта уступила в двух сетах 0:6, 1:6.

Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Sashamar
    Sashamar, 31.10.2021 13:11
    +2
    Будемо відверті, з тілом чи без тіла у Марти проти Халеп, яка вирішила вмерти, але виграти єдиний в сезоні титул, та ще й перед своєю публікою, шансів не було від початку. Як і в будь-кого іншого. От сьогодні має бути заруба, бо у Контавейт теж стимул дай боже. (Одначе "має бути" не обов'язково означає, що буде).
    До речі, в Лінці, якщо там знов перетнуться Костюк і Халеп, результат може бути цілком іншим.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности