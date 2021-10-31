Марта КОСТЮК: «Мое тело подвело меня в матче с Халеп. Продолжаю работать»

Украинская теннисистка Марта Костюк объяснила свое поражение от Симоны Халеп в полуфинале турнира в Клуж-Напоке.

«Поздравления Симоне. Выступать у себя дома – это всегда чудесно. Сегодня мое тело меня подвело. Я работаю над тем, чтобы стать здоровее и сильнее и закончить сезон в Линце».

«Спасибо за вашу нескончаемую поддержку», - отметила Костюк.

Марта уступила в двух сетах 0:6, 1:6.