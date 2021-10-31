Вторая лига. Матчи 16-го тура, 31 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 октября проходят поединки 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 16-й тур
31 октября
12:00. Сумы – Полтава
13:00. АФСК Киев – Днепр Черкасcы
14:00. Карпаты Галич – Любомир Ставище
14:00. Нива Винница – Эпицентр Дунаевцы
14:00. Тростянец – Николаев
Видеотрансляция матчей
12:00. Сумы – Полтава
13:00. АФСК Киев – Днепр Черкасcы
14:00. Карпаты Галич – Любомир Ставище
14:00. Нива Винница – Эпицентр Дунаевцы
14:00. Тростянец – Николаев
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.