Денис БЕЗБОРОДЬКО: «Тяжело говорить, Шахтер доминировал с нами»

Игрок «Десны» Денис Безбородько поделился мыслями после поражения от «Шахтера» (1:4).

«Тяжело что-то говорить сразу после игры, как говорится, по горячим следам. «Шахтер» нас в этом поединке полностью переиграл. «Десне» в этот раз было очень тяжело. За счет чего «Шахтер» выиграл? «Горняки» полностью доминировали на поле. За счет коротких передач соперник постоянно разыгрывал большинство. Поэтому, повторюсь, нам было очень тяжело», - сказал Безбородько.