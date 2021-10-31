Денис БЕЗБОРОДЬКО: «Тяжело говорить, Шахтер доминировал с нами»

Форвард «Десны» прокомментировал поражение

  • 31.10.2021 10:05
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Денис БЕЗБОРОДЬКО: «Тяжело говорить, Шахтер доминировал с нами»
© ФК Десна. Денис Безбородько

Игрок «Десны» Денис Безбородько поделился мыслями после поражения от «Шахтера» (1:4).

«Тяжело что-то говорить сразу после игры, как говорится, по горячим следам. «Шахтер» нас в этом поединке полностью переиграл. «Десне» в этот раз было очень тяжело. За счет чего «Шахтер» выиграл? «Горняки» полностью доминировали на поле. За счет коротких передач соперник постоянно разыгрывал большинство. Поэтому, повторюсь, нам было очень тяжело», - сказал Безбородько.

Источник — Футбол 1/2/3

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