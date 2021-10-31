Оболонь – Подолье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 октября в 17:45 пройдет поединок 16-го тура Первой лиги.
Смотрите видеотрансляцию матча на YouTube: «Оболонь» – «Подолье».
Источник — Sport.ua
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- Футбол
31 октября в 17:45 пройдет поединок 16-го тура Первой лиги.
Смотрите видеотрансляцию матча на YouTube: «Оболонь» – «Подолье».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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