Александр СОПКО: «Шахтер победил в матче с односторонним движением»

Известный в прошлом футболист Александр Сопко прокомментировал победу «Шахтера» над «Десной» (4:1) в поединке 13-го тура УПЛ.

««Шахтер» победил справедливо. Ни у кого не возникает вопросов. Это была игра с односторонним движением. 77% против 23% - это только владение мячом. «Шахтер» переиграл соперника по всем показателям.

Мне кажется, что сегодня «Шахтер» был немножко агрессивнее в атаке, чуть быстрее. «Горняки» выдерживали принципы игры и немножко добавили в скорости. Больше было ударов по воротам и агрессии именно в последней трети поля. Это дало результат.

Надо сказать, что у «Десны» обнаружились проблемы, потому что команда не смогла организовать «компактный автобус». Также игроки проигрывали индивидуальные дуэли. Рассчитывали на контратаки, но только одна удалась», - сказал Сопко.