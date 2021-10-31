Александр СОПКО: «Шахтер победил в матче с односторонним движением»

Эксперт высказался о победе «горняков» над «Десной» (4:1)

  • 31.10.2021 09:11
  • 119 просмотров
  • 1 комментарий
Александр СОПКО: «Шахтер победил в матче с односторонним движением»
© ФК Шахтер Донецк

Известный в прошлом футболист Александр Сопко прокомментировал победу «Шахтера» над «Десной» (4:1) в поединке 13-го тура УПЛ.

««Шахтер» победил справедливо. Ни у кого не возникает вопросов. Это была игра с односторонним движением. 77% против 23% - это только владение мячом. «Шахтер» переиграл соперника по всем показателям.

Мне кажется, что сегодня «Шахтер» был немножко агрессивнее в атаке, чуть быстрее. «Горняки» выдерживали принципы игры и немножко добавили в скорости. Больше было ударов по воротам и агрессии именно в последней трети поля. Это дало результат.

Надо сказать, что у «Десны» обнаружились проблемы, потому что команда не смогла организовать «компактный автобус». Также игроки проигрывали индивидуальные дуэли. Рассчитывали на контратаки, но только одна удалась», - сказал Сопко.

 

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
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    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 31.10.2021 09:20
    +1
    Ну Десна создавала видимостью соперничества и борьбы …. Первые 7 минут !
    Интересно , почему с шахтером тот же Тотовицкиц , который сверх важный игрок для Рябоконь выходит аж на 80-й минуте ?
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