Александр СОПКО: «Шахтер победил в матче с односторонним движением»

Известный в прошлом футболист Александр Сопко прокомментировал победу «Шахтера» над «Десной» (4:1) в поединке 13-го тура УПЛ.
««Шахтер» победил справедливо. Ни у кого не возникает вопросов. Это была игра с односторонним движением. 77% против 23% - это только владение мячом. «Шахтер» переиграл соперника по всем показателям.
Мне кажется, что сегодня «Шахтер» был немножко агрессивнее в атаке, чуть быстрее. «Горняки» выдерживали принципы игры и немножко добавили в скорости. Больше было ударов по воротам и агрессии именно в последней трети поля. Это дало результат.
Надо сказать, что у «Десны» обнаружились проблемы, потому что команда не смогла организовать «компактный автобус». Также игроки проигрывали индивидуальные дуэли. Рассчитывали на контратаки, но только одна удалась», - сказал Сопко.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Интересно , почему с шахтером тот же Тотовицкиц , который сверх важный игрок для Рябоконь выходит аж на 80-й минуте ?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.