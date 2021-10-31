ВИДЕО. Ассист Соболя помог Брюгге обыграть Сент-Трюйден

Украинец сделал голевую передачу

  • 31.10.2021 03:24
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ВИДЕО. Ассист Соболя помог Брюгге обыграть Сент-Трюйден
© ФК Брюгге

В поединке 13-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» на выезде обыграл «Сент-Трюйден» со счетом 2:1.

Уже на 1-й минуте встречи Баст Дост открыл счет в матче, но хозяева в первом тайме сравняли результат. В начале второго тайма Баст Дост оформил дубль, а голевую передачу партнеру сделал украинец Эдуард Соболь.

«Брюгге» лидирует в турнирной таблице чемпионата Бельгии, на одно очко опережая «Юнион Сент-Жиллуа».

Источник — Sport.ua

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