ВИДЕО. Ассист Соболя помог Брюгге обыграть Сент-Трюйден

В поединке 13-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» на выезде обыграл «Сент-Трюйден» со счетом 2:1.

Уже на 1-й минуте встречи Баст Дост открыл счет в матче, но хозяева в первом тайме сравняли результат. В начале второго тайма Баст Дост оформил дубль, а голевую передачу партнеру сделал украинец Эдуард Соболь.

«Брюгге» лидирует в турнирной таблице чемпионата Бельгии, на одно очко опережая «Юнион Сент-Жиллуа».