Полузащитник Вереса: «У нас были моменты и могли забивать»

Сергей Петько прокомментировал ничью в матче с «Ингульцем»

  • 31.10.2021 01:10
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Полузащитник Вереса: «У нас были моменты и могли забивать»
© ФК Верес. Сергей Петько

Полузащитник «Вереса» Сергей Петько прокомментировал ничью ровенчан в матче против «Ингульца» (0:0).

«Очень тяжелый матч. У нас было очень мало времени для восстановления после игры с Ворсклой. К тому же, выезд в Кропивницкий – неблизкий. Сегодня мы ничем не уступили Ингульцу. Возможно, и ничья – закономерный результат. Но у нас были моменты и могли забивать. Задача была – надежно сыграть от обороны и пытаться реализовать свои шансы. К сожалению, со вторым не справились. Ничья на выезде – удовлетворительный результат».

Источник — ФК Верес

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