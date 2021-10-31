Полузащитник Вереса: «У нас были моменты и могли забивать»

Полузащитник «Вереса» Сергей Петько прокомментировал ничью ровенчан в матче против «Ингульца» (0:0).

«Очень тяжелый матч. У нас было очень мало времени для восстановления после игры с Ворсклой. К тому же, выезд в Кропивницкий – неблизкий. Сегодня мы ничем не уступили Ингульцу. Возможно, и ничья – закономерный результат. Но у нас были моменты и могли забивать. Задача была – надежно сыграть от обороны и пытаться реализовать свои шансы. К сожалению, со вторым не справились. Ничья на выезде – удовлетворительный результат».