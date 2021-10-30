Йожеф САБО: «Что Шахтер будет делать с другой командой?»

Специалист подвел итоги победы «горняков» над черниговской «Десной» (4:1)

  • 30.10.2021 23:36
  • 529 просмотров
  • 3 комментария
Йожеф САБО: «Что Шахтер будет делать с другой командой?»
© ФК Шахтер Донецк

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал победу «Шахтера» над «Десной» (4:1) в поединке 13-го тура УПЛ.

«Поздравляю Безбородько за очень хороший гол. Он убежал от молодого Бондаря, который все время оглядывался и надеялся на положение «вне игры».

Игра была только на одной половине. Мне не нравится, что «Шахтер» подходит к штрафной площадке, ничего не получается — и они возвращают мяч в центральную зону. А что они будут делать с другой командой? Тем не менее, поздравляем команды, потому что хорошая игра получилась», — сказал Сабо.

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    avk2307
    avk2307, 30.10.2021 23:55
    +1
    -smart--Forever, 30.10.2021 23:53
    Ёжик видимо не понимает, что если продолжения атаки не получается, то ломиться в атаку НЕТ смысла, потому что будет потеря мяча и возможна контр- атака.
    Но ему простительно - старческий маразм дело нешуточное

    и правда. Толко во всех высказываниях, а не только в этом.
    Не зря ж он эксперт кАнала
    Ссылка
    -smart--Forever
    -smart--Forever, 31.10.2021 00:00
    0
    avk2307, 30.10.2021 23:55

    и правда. Толко во всех высказываниях, а не только в этом.
    Не зря ж он эксперт кАнала
    Да какой он эксперт?? Так, просто высказывает своё мнение обывателя
    Ссылка
    -smart--Forever
    -smart--Forever, 30.10.2021 23:53 (изменен)
    0
    Ёжик видимо не понимает, что если продолжения атаки не получается, то ломиться в атаку НЕТ смысла, потому что будет потеря мяча и возможна контр- атака.
    Но ему простительно - старческий маразм дело нешуточное
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности