Йожеф САБО: «Что Шахтер будет делать с другой командой?»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал победу «Шахтера» над «Десной» (4:1) в поединке 13-го тура УПЛ.

«Поздравляю Безбородько за очень хороший гол. Он убежал от молодого Бондаря, который все время оглядывался и надеялся на положение «вне игры».

Игра была только на одной половине. Мне не нравится, что «Шахтер» подходит к штрафной площадке, ничего не получается — и они возвращают мяч в центральную зону. А что они будут делать с другой командой? Тем не менее, поздравляем команды, потому что хорошая игра получилась», — сказал Сабо.