Йожеф САБО: «Что Шахтер будет делать с другой командой?»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал победу «Шахтера» над «Десной» (4:1) в поединке 13-го тура УПЛ.
«Поздравляю Безбородько за очень хороший гол. Он убежал от молодого Бондаря, который все время оглядывался и надеялся на положение «вне игры».
Игра была только на одной половине. Мне не нравится, что «Шахтер» подходит к штрафной площадке, ничего не получается — и они возвращают мяч в центральную зону. А что они будут делать с другой командой? Тем не менее, поздравляем команды, потому что хорошая игра получилась», — сказал Сабо.
Источник — Футбол 1/2/3
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Но ему простительно - старческий маразм дело нешуточное
и правда. Толко во всех высказываниях, а не только в этом.
Не зря ж он эксперт кАнала
и правда. Толко во всех высказываниях, а не только в этом.
Не зря ж он эксперт кАнала
Но ему простительно - старческий маразм дело нешуточное
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