Георгий СУДАКОВ: «Стараюсь делать разницу на поле»

Украинский хавбек «Шахтера» прокомментировал победу над «Десной» (4:1)

  • 30.10.2021 21:24
  • 420 просмотров
  • 1 комментарий
Георгий СУДАКОВ: «Стараюсь делать разницу на поле»
© ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков в эфире ТК «Футбол 2» рассказал о победе над «Десной» (4:1) и своей результативности.

– Ты выглядел на поле очень вдохновленным. Все из-за того, что ты сыграл на своей привычной позиции?
– Все приходит с опытом, я прогрессирую от игры к игре. Стараюсь выходить, так же как и на тренировках, делать разницу на поле, отдавать голевые передачи, забивать мячи. Сегодня удалось отличиться результативной передачей и голом, так что эмоции остались только положительные.

– Расскажи подробнее о своем голе. Такие красивые мячи нечасто увидишь.
– Все тренируется. Принять и развернуться может каждый, но попасть – другое.

– Ранее Роберто Де Дзерби отмечал, что можно тренировать удары, но в игре давление будет сказываться. Ты это почувствовал, давление было?
– Конечно, а как без давления? Футболисты у нас за спиной – нужно быстрее думать, но в движении все происходит за доли секунд: принял решение, пробил, гол.

– При счете 1:0 «Десна» смогла быстро отыграться. Какие указания давал тренер при равном счете?
– Продолжали играть так, как и договаривались до матча. Чувствовали, что доминируем и матч проходит под нашим контролем. Да, пропустили ненужный мяч, но повезло, что быстро вышли вперед. Не хочу сказать, что играли по результату, так как мы действовали уверенно, у «Десны» моментов не было, мы постоянно находились на чужой половине поля. Думаю, после первого тайма могли забивать пять голов.

– Убедительная победа придаст уверенности накануне поединка с «Реалом»?
– Безусловно! После этой игры уже начинаем думать о Мадриде. Для нас важен каждый турнир: чемпионат, Кубок, Лига чемпионов – неважно. Нужно уверенно выигрывать в любом матче, как можно больше забивать и стараться не пропускать.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 30.10.2021 22:26
    0
    Умничка, с каждым новым матчем всё лучше и лучше!
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