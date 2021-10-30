Александр РЯБОКОНЬ: «Шахтер явно выше классом. Нам было тяжело»

Наставник «Десны» подвел итоги поражения от «горняков» (1:4)

  • 30.10.2021 21:14
  • 428 просмотров
  • 1 комментарий
Александр РЯБОКОНЬ: «Шахтер явно выше классом. Нам было тяжело»
© ФК Шахтер Донецк. Александр Рябоконь

Наставник «Десны» Александр Рябоконь ответил на вопросы журналистов после поражения от «Шахтера» (1:4).

– Тяжелая для нас игра, сложный соперник. «Шахтер» создал достаточное количество моментов, поэтому я считаю счет закономерным.

– Шестое поражение подряд выглядит как закономерность. Что происходит с «Десной»?
– Какое поражение? Шестое? Подряд? Нет, было две ничьи.

– Я имею в виду матчи без побед.
– Если о сегодняшней игре, то соперник явно выше классом. Нам было тяжело. А оглядываться нам зачем? Нужно смотреть вперед. Следующий матч у нас во Львове – будем стараться в поединках до конца этого года побеждать.

– В первом тайме, несмотря на счет 1:2, команда неплохо сдерживала атаки. Что случилось во втором? Почему так просто «Шахтер» проходил оборону «Десны», почему так сложно вам было отыграться?
– Уже готовились замены, и пока игроки шнуровались, соперник успел забить два мяча за считаные минуты. Обидно, что второй из них мы сами себе «нарисовали», причем опытные футболисты. И все, игра была сделана, шансов уже практически не оставалось.

– У «Шахтера» две желтые карточки, у «Десны» – ноль. Возможно, команда недостаточно боролась?
– Я бы не сказал, что здесь что-то решала борьба. Решала игра в футбол. «Шахтер» играет, наверное, чуть получше. Нам удавалось сдерживать быстрые атаки, а таковых было мало, в отличие от предыдущих матчей «Шахтера». А в позиционной обороне… Соперник разбирался и создавал моменты, прежде всего, за счет мастерства.

– Вы сказали, что при счете 1:2 готовили замены. Почему тогда Будковский и Тотовицкий вышли уже при 1:4?
– Будковский вышел вместо Безбородько, который неплохо выглядел, у него были силы. Когда он подсел, вышел Будковский. Тотовицкий, во-первых, после травмы, а когда восстановился и начал тренироваться в общей группе, заболел ковидом. Он пропустил определенный период, перед матчем поработал буквально пару тренировок. Будем надеяться, что в следующей игре он поможет команде.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 30.10.2021 22:25
    0
    Да, Шахтёр это сила.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности