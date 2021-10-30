Александр РЯБОКОНЬ: «Шахтер явно выше классом. Нам было тяжело»

Наставник «Десны» Александр Рябоконь ответил на вопросы журналистов после поражения от «Шахтера» (1:4).

– Тяжелая для нас игра, сложный соперник. «Шахтер» создал достаточное количество моментов, поэтому я считаю счет закономерным.

– Шестое поражение подряд выглядит как закономерность. Что происходит с «Десной»?

– Какое поражение? Шестое? Подряд? Нет, было две ничьи.

– Я имею в виду матчи без побед.

– Если о сегодняшней игре, то соперник явно выше классом. Нам было тяжело. А оглядываться нам зачем? Нужно смотреть вперед. Следующий матч у нас во Львове – будем стараться в поединках до конца этого года побеждать.

– В первом тайме, несмотря на счет 1:2, команда неплохо сдерживала атаки. Что случилось во втором? Почему так просто «Шахтер» проходил оборону «Десны», почему так сложно вам было отыграться?

– Уже готовились замены, и пока игроки шнуровались, соперник успел забить два мяча за считаные минуты. Обидно, что второй из них мы сами себе «нарисовали», причем опытные футболисты. И все, игра была сделана, шансов уже практически не оставалось.

– У «Шахтера» две желтые карточки, у «Десны» – ноль. Возможно, команда недостаточно боролась?

– Я бы не сказал, что здесь что-то решала борьба. Решала игра в футбол. «Шахтер» играет, наверное, чуть получше. Нам удавалось сдерживать быстрые атаки, а таковых было мало, в отличие от предыдущих матчей «Шахтера». А в позиционной обороне… Соперник разбирался и создавал моменты, прежде всего, за счет мастерства.

– Вы сказали, что при счете 1:2 готовили замены. Почему тогда Будковский и Тотовицкий вышли уже при 1:4?

– Будковский вышел вместо Безбородько, который неплохо выглядел, у него были силы. Когда он подсел, вышел Будковский. Тотовицкий, во-первых, после травмы, а когда восстановился и начал тренироваться в общей группе, заболел ковидом. Он пропустил определенный период, перед матчем поработал буквально пару тренировок. Будем надеяться, что в следующей игре он поможет команде.