Александр ГОЛОВКО: «Динамо думало, что обыграет Мариуполь без усилий»

Известный украинский тренер Александр Головко прокомментировал победу «Динамо» над «Мариуполем» (3:2) в поединке 13-го тура УПЛ.

«Я думаю, что проблемы одного и второго матчей для динамовцев в отношении к футболу, к игре против аутсайдера, которого они могут обыграть, не прикладывая усилий все 90 минут. В кубковом матче это были первые 45 минут, во второй игре — вторые 45 минут», — считает Головко.