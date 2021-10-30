Александр ГОЛОВКО: «Динамо думало, что обыграет Мариуполь без усилий»

Специалист подвел итоги поединка 13-го тура чемпионата Украины

  • 30.10.2021 20:18
  • 536 просмотров
  • 2 комментария
Александр ГОЛОВКО: «Динамо думало, что обыграет Мариуполь без усилий»
© ФК Мариуполь

Известный украинский тренер Александр Головко прокомментировал победу «Динамо» над «Мариуполем» (3:2) в поединке 13-го тура УПЛ.

«Я думаю, что проблемы одного и второго матчей для динамовцев в отношении к футболу, к игре против аутсайдера, которого они могут обыграть, не прикладывая усилий все 90 минут. В кубковом матче это были первые 45 минут, во второй игре — вторые 45 минут», — считает Головко.

Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    zzg77
    zzg77, 30.10.2021 20:29
    +1
    Но тут вмешался судья Романов и начал свистеть, как Соловей-разбойник!!!!
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    cucumber
    online
    cucumber, 30.10.2021 20:36
    -2
    Забавно, что все футбольные эксперты в один голос говорят про кризис в игре Динамо, но болельщики ДК отрицают этот очевидный для всех людей факт.
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