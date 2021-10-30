В поединке 12-го тура чемпионата Испании по футболу «Севилья» дома обыграла «Осасуну» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Севилья» — «Осасуна» — 2:0
Голы: Карлос, 40, Окампос, 60
События матча
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Окампос (Севилья).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Диего Карлос (Севилья).
Источник — Sport.ua
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