Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Очень зол, что мы пропустили такой гол»

Наставник «Шахтера» - о матче против «Десны»

  • 30.10.2021 19:59
  • 1262 просмотра
  • 7 комментариев
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Очень зол, что мы пропустили такой гол»
© YouTube. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу 4:1 над «Десной» в 13-м туре УПЛ:

- Первый тайм мы провели очень хорошо. Не понравилось только то, что пропустили, при том, что «Десна» только 1-2 раза переходила на нашу половину поля. Мы должны были забить больше голов, и именно в этом мы должны прогрессировать. Мы не должны думать, что мы легко выиграем просто потому, что мы – «Шахтер».

- Что вы сказали Мудрику после первого гола?
- Я ему объяснил, что, когда идет навес, форвард должен быть готов забить гол, как Соломон и сделал. И Мудрик мог сделать то же самое во втором тайме.

- Судаков сыграл очень классно. Он играл на той позиции, где может реализовать себя лучше всего, не так ли?
- Я думаю, он нашел уверенность в себе, как найдут ее и Мудрик, Тете, Бондарь. Мне бы хотелось, чтобы больше шансов было у Бондаренко. Они молодые, сильные, они – наше будущее.

- Пропущенный гол – это ошибка Бондаря?
- Бондаря и Марлона. Виноваты оба. Я очень зол, что мы пропустили такой гол. У нас было численное преимущество – двое против одного. Мы не должны пропускать, когда мы этого не заслуживаем.

Источник — Sport.ua

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    roman75zpr
    roman75zpr, 30.10.2021 20:07 (изменен)
    +3
    И Луческу сегодня зол на команду, и Дзерби... Ну значит сделают правильные выводы и в ближайших матчах в ЛЧ порадуют нас игрой и результатом своих команд
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    belerilf1
    belerilf1, 30.10.2021 20:42
    +1
    zzg77, 30.10.2021 20:23
    Я не понял, как Десна отыграла матч без единой карточки??? Очень-очень странно...
    иногда можно не успевать нарушить правила, но тебе как дырявому приятнее искать договорняки. главное что победы вашего клюба все честные, без исключения.
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    avk2307
    avk2307, 30.10.2021 20:09
    +1
    А еще больше злости и уЛуческу и у Де Дзерби за реализацию наверное
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    Calm
    Calm, 30.10.2021 20:18
    0
    Да, Безбородько отлично разобрался в том моменте!
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    avk2307
    avk2307, 30.10.2021 20:07
    0
    Традиционный гол от шахтера.
    неудивительно что зебра злой
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    belerilf1
    belerilf1, 30.10.2021 20:16
    -1
    Роберт х не скажет
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    zzg77
    zzg77, 30.10.2021 20:23
    -5
    Я не понял, как Десна отыграла матч без единой карточки??? Очень-очень странно...
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