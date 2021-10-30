Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Очень зол, что мы пропустили такой гол»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу 4:1 над «Десной» в 13-м туре УПЛ:

- Первый тайм мы провели очень хорошо. Не понравилось только то, что пропустили, при том, что «Десна» только 1-2 раза переходила на нашу половину поля. Мы должны были забить больше голов, и именно в этом мы должны прогрессировать. Мы не должны думать, что мы легко выиграем просто потому, что мы – «Шахтер».

- Что вы сказали Мудрику после первого гола?

- Я ему объяснил, что, когда идет навес, форвард должен быть готов забить гол, как Соломон и сделал. И Мудрик мог сделать то же самое во втором тайме.

- Судаков сыграл очень классно. Он играл на той позиции, где может реализовать себя лучше всего, не так ли?

- Я думаю, он нашел уверенность в себе, как найдут ее и Мудрик, Тете, Бондарь. Мне бы хотелось, чтобы больше шансов было у Бондаренко. Они молодые, сильные, они – наше будущее.

- Пропущенный гол – это ошибка Бондаря?

- Бондаря и Марлона. Виноваты оба. Я очень зол, что мы пропустили такой гол. У нас было численное преимущество – двое против одного. Мы не должны пропускать, когда мы этого не заслуживаем.