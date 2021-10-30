Остап МАРКЕВИЧ: «Команду просто покинули силы. Это факт»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился впечатлениями от поединка с «Динамо» (2:3) в 13-м туре УПЛ.

- Следует рассматривать в комплексе две игры. То, что мы показали во втором тайме на Кубок и сегодня, наверное, было неслучайно. Есть перспектива, есть игра. Я считаю, что это нас вдохновляет с оптимизмом смотреть в будущее. Единственное, чего не хватает — ресурсы. Было видно, что после 65-й минуты создали три подряд момента. Видно было, что команду просто покинули силы. Это факт, с которым мы ничего не можем сделать.

- После матча вы собрали команду на поле. О чем говорили?

- Мне понравилось, как это делают некоторые команды. Что-то в этом есть. Сегодня в первый раз. Это спонтанно. Я просто хотел ребят поддержать. Несмотря на то, что в наш адрес идет много критики, я считаю, что мы заслуживаем доброго слова.