Сергей СИДОРЧУК: «Луческу разволновался из-за нервной концовки»

Автор дубля в ворота «Мариуполя» прокомментировал победу в поединке 13-го тура УПЛ (3:2)

  • 30.10.2021 18:47
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  • 1 комментарий
Сергей СИДОРЧУК: «Луческу разволновался из-за нервной концовки»
© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук забил дважды в выездном матче чемпионата против «Мариуполя» (3:2), поспособствовав тяжелой победе киевской команды.

- Шестая подряд победа в Мариуполе, но сегодня матч получился намного более нервным, чем два дня назад…
- После игры можно сказать, что сказалась дальняя дорога, плюс многое зависело от восстановления, ведь между играми было всего два дня. Вы видели, с чего начиналась сегодняшняя игра – пропущенный гол с пенальти добавил нервозности. Когда же счет стал 3:1, немного успокоились, но при этом могли доводить свое преимущество до четырех-пяти голов точно. Не забили, и получилась нервная концовка.

- В таком ритме команда не устала играть?
- Играть не устали – больше сказываются разъезды. За эти три дня провели много времени в дороге.

- Это были твои дебютные мячи в нынешнем сезоне – и получились два шедевра. Отрабатываешь дальние удары на тренировках?
- Получилось точно пробить с дальней дистанции. В принципе, у меня неплохой удар издали – сегодня же получилось два раза забить.

- Луческу был очень взволнован после матча. С чем это связано?
- Из-за концовки. Счет должен был быть 6:1 или 7:1, но никак не 3:2. Из-за чего и такая нервная концовка получилась.

Источник — ФК Динамо Киев

(10 голосов)

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    bonv
    bonv, 30.10.2021 18:58
    +1
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