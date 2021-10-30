Остап МАРКЕВИЧ: «Настаивал, чтобы отец взял Сидорчука в Металлист»

Наставник «Мариуполя» прокомментировал поединок с «Динамо» (2:3)

  • 30.10.2021 18:39
  • 2058 просмотров
  • 1 комментарий
Остап МАРКЕВИЧ: «Настаивал, чтобы отец взял Сидорчука в Металлист»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

«Мариуполь» после поражения в кубковом матче дал бой «Динамо» в чемпионате, но отобрать очки у лидера азовцы не смогли.

— Мы можем быть довольны нашей игрой, если брать в комплексе две игры. Результат… С такой мощной хорошо укомплектованной командой как «Динамо» хочется проявить себя. Посмотреть на фоне таких мастеров на, что мы способны. Считаю, что мы выглядели неплохо и даже на равных играли с такой командой. Конечно, сегодня где-то после 65-й минуты, когда у соперника было три момента, ребята остановились. Это естественно – силы не безграничны. И если «Динамо» в своей обойме имеет очень много квалифицированных футболистов, то у нас ресурсы ограничены. Хотя те ребята, которые вышли на замену у нас, старались. С этим фактом мы ничего не сможем сделать. Так было, есть и будет. Так как клубы-гранды имеют такие возможности.

— Сегодня в центре нападения сыграл Дмитрий Топалов. Довольны его игрой?
— Это вынужденный перевод. Мы очень не хотели забирать Диму с его «края». Там он намного острее выглядит. Но у нас три игрока, которые могли сыграть в центре (Кулаков, Вьюнник и Свитюха), из-за травм не играли сегодня. Поэтому мы пошли на такой шаг. Для того, чтобы навязать борьбу таким фактурным футболистам, как Забарный и Сирота, необходимо иметь похожие данные. Мы рассчитывали на скорость Димы. Думали, что он будет врываться за спины защитникам. Моментами это получалось. Но для того, чтобы ставить корпус защитникам надо его иметь.

— Можно ли сказать, что сегодня ключевой фигурой у «Динамо» стал Сидорчук?
— Мне нравится, как играет «Динамо». Все футболисты команды – игроки высокого уровня. Для меня Сидорчук – это игрок сборной Украины. Твердый игрок основного состава. Открою секрет. После первой его игры за запорожский «Металлург», я очень сильно настаивал, чтобы отец взял его в «Металлист». Но не получилось. Что касается его сегодняшней игры, то мне сложно что-то сказать – я следил за игрой своей команды. Первый его гол – это, конечно, мастерство высокого уровня.

Источник — ФК Мариуполь

(27 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    belerilf1
    belerilf1, 30.10.2021 18:53
    -1
    у Шахтёра на замене есть неплохой тренер, пускай дальше набирается опыта.
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