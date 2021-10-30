Луческу повторил динамовский рекорд Семина

Киевляне заработали 100-е очко в УПЛ под руководством румынского тренера

  • 30.10.2021 18:24
  • 1546 просмотров
  • 1 комментарий
Луческу повторил динамовский рекорд Семина
© ФК Динамо. Мирча Луческу

«Динамо», выиграв у «Мариуполя» (3:2), заработало 100-е очко в чемпионатах Украины под руководством Мирчи Луческу. Динамовскую «сотню» румынский тренер отпраздновал в 39-м матче и тем самым повторил клубное достижение киевлян 12-летней давности, принадлежащее Юрию Семину.

К слову, Луческу является обладателем абсолютного рекорда УПЛ. 16 лет назад ведомый им «Шахтер» добыл 100-е очко в 37-й игре.

Количество матчей на первые 100 очков в УПЛ тренеров «Динамо»

Матч

Тренер

Дата

Соперник

Счет

39-й

Юрий СЕМИН

10.05.2009

Таврия (д)

3:2

39-й

Мирча ЛУЧЕСКУ

30.10.2021

Мариуполь (г)

3:2

40-й

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

11.11.2006

Карпаты (г)

1:1

40-й

Сергей РЕБРОВ

26.09.2015

Говерла (д)

2:0

41-й

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

04.06.1998

Кривбасс (д)

2:0

43-й

Йожеф САБО

27.08.1995

ЦСКА-Борисфен (д)

0:0

43-й

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

13.09.2003

Карпаты (г)

4:3

43-й

Александр ХАЦКЕВИЧ

20.10.2018

Ворскла (г)

1:0

 

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    CheMP
    CheMP, 30.10.2021 18:44
    0
    "К слову, Луческу является обладателем абсолютного рекорда УПЛ. 16 лет назад ведомый им «Шахтер» добыл 100-е очко в 37-й игре." КЛЮЧЕВОЕ
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности