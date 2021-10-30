Луческу повторил динамовский рекорд Семина

«Динамо», выиграв у «Мариуполя» (3:2), заработало 100-е очко в чемпионатах Украины под руководством Мирчи Луческу. Динамовскую «сотню» румынский тренер отпраздновал в 39-м матче и тем самым повторил клубное достижение киевлян 12-летней давности, принадлежащее Юрию Семину.
К слову, Луческу является обладателем абсолютного рекорда УПЛ. 16 лет назад ведомый им «Шахтер» добыл 100-е очко в 37-й игре.
Количество матчей на первые 100 очков в УПЛ тренеров «Динамо»
|
Матч
|
Тренер
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
39-й
|
Юрий СЕМИН
|
10.05.2009
|
Таврия (д)
|
3:2
|
39-й
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
30.10.2021
|
Мариуполь (г)
|
3:2
|
40-й
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
11.11.2006
|
Карпаты (г)
|
1:1
|
40-й
|
Сергей РЕБРОВ
|
26.09.2015
|
Говерла (д)
|
2:0
|
41-й
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
04.06.1998
|
Кривбасс (д)
|
2:0
|
43-й
|
Йожеф САБО
|
27.08.1995
|
ЦСКА-Борисфен (д)
|
0:0
|
43-й
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
13.09.2003
|
Карпаты (г)
|
4:3
|
43-й
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
20.10.2018
|
Ворскла (г)
|
1:0
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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