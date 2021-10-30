Луческу повторил динамовский рекорд Семина

«Динамо», выиграв у «Мариуполя» (3:2), заработало 100-е очко в чемпионатах Украины под руководством Мирчи Луческу. Динамовскую «сотню» румынский тренер отпраздновал в 39-м матче и тем самым повторил клубное достижение киевлян 12-летней давности, принадлежащее Юрию Семину.

К слову, Луческу является обладателем абсолютного рекорда УПЛ. 16 лет назад ведомый им «Шахтер» добыл 100-е очко в 37-й игре.

Количество матчей на первые 100 очков в УПЛ тренеров «Динамо»