Сидорчук стал автором самого позднего премьерного дубля в истории УПЛ

Капитан киевлян впервые забил два мяча за игру в 216-м матче

  • 30.10.2021 18:16
  • 687 просмотров
  • 2 комментария
Сидорчук стал автором самого позднего премьерного дубля в истории УПЛ
© ФК Динамо. Сергей Сидорчук

В поединке с «Мариуполем» (3:2) Сергей Сидорчук сделал первый дубль в чемпионатах Украины. Причем премьерный дуплет капитан «Динамо» оформил позже, чем кто-либо - в 216-м матче. Прежний рекорд УПЛ, принадлежавший Анатолию Диденко, 30-летний полузащитник киевлян превзошел на 19 игр.

К слову, второй мяч в ворота оранжево-синих стал 20-м для Сидорчука в динамовских рядах: ЧУ - 17, ЕК - 2, КУ - 1.

Самые поздние премьерные дубли игроков в чемпионатах Украины

Матч

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

216-й

Сергей СИДОРЧУК

Динамо

30.10.2021

Мариуполь (г)

3:2

197-й

Анатолий ДИДЕНКО

Волынь

14.05.2016

Говерла (г)

4:1

193-й

Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ

Севастополь

09.04.2011

Волынь (д)

4:1

184-й

Вячеслав ШАРПАР

Ворскла

18.03.2019

Арсенал (г)

2:2

178-й

Олег ШЕЛАЕВ

Днепр

21.07.2002

Оболонь (г)

3:1

176-й

Евгений ЧЕБЕРЯЧКО

Днепр

30.07.2011

Ильичевец (д)

3:0

172-й

Константин САХАРОВ

Ильичевец

27.09.2003

Звезда (г)

2:2

171-й

Валерий ФЕДОРЧУК

Мариуполь

16.09.2018

Олимпик (г)

3:1

170-й

Тарас СТЕПАНЕНКО

Шахтер

30.10.2015

Заря (г)

7:1

169-й

Руслан ПЛАТОН

Металлург З

18.10.2015

Черноморец (г)

2:5

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Palyc
    Palyc, 30.10.2021 18:23
    +1
    За то, какого!
    Ссылка
    Alex Danchenko
    Alex Danchenko, 30.10.2021 18:43
    0
    Хорош!
    Ссылка
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