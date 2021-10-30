Сидорчук стал автором самого позднего премьерного дубля в истории УПЛ

В поединке с «Мариуполем» (3:2) Сергей Сидорчук сделал первый дубль в чемпионатах Украины. Причем премьерный дуплет капитан «Динамо» оформил позже, чем кто-либо - в 216-м матче. Прежний рекорд УПЛ, принадлежавший Анатолию Диденко, 30-летний полузащитник киевлян превзошел на 19 игр.
К слову, второй мяч в ворота оранжево-синих стал 20-м для Сидорчука в динамовских рядах: ЧУ - 17, ЕК - 2, КУ - 1.
Самые поздние премьерные дубли игроков в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
216-й
|
Сергей СИДОРЧУК
|
Динамо
|
30.10.2021
|
Мариуполь (г)
|
3:2
|
197-й
|
Анатолий ДИДЕНКО
|
Волынь
|
14.05.2016
|
Говерла (г)
|
4:1
|
193-й
|
Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ
|
Севастополь
|
09.04.2011
|
Волынь (д)
|
4:1
|
184-й
|
Вячеслав ШАРПАР
|
Ворскла
|
18.03.2019
|
Арсенал (г)
|
2:2
|
178-й
|
Олег ШЕЛАЕВ
|
Днепр
|
21.07.2002
|
Оболонь (г)
|
3:1
|
176-й
|
Евгений ЧЕБЕРЯЧКО
|
Днепр
|
30.07.2011
|
Ильичевец (д)
|
3:0
|
172-й
|
Константин САХАРОВ
|
Ильичевец
|
27.09.2003
|
Звезда (г)
|
2:2
|
171-й
|
Валерий ФЕДОРЧУК
|
Мариуполь
|
16.09.2018
|
Олимпик (г)
|
3:1
|
170-й
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Шахтер
|
30.10.2015
|
Заря (г)
|
7:1
|
169-й
|
Руслан ПЛАТОН
|
Металлург З
|
18.10.2015
|
Черноморец (г)
|
2:5
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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