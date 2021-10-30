Сидорчук стал автором самого позднего премьерного дубля в истории УПЛ

В поединке с «Мариуполем» (3:2) Сергей Сидорчук сделал первый дубль в чемпионатах Украины. Причем премьерный дуплет капитан «Динамо» оформил позже, чем кто-либо - в 216-м матче. Прежний рекорд УПЛ, принадлежавший Анатолию Диденко, 30-летний полузащитник киевлян превзошел на 19 игр.

К слову, второй мяч в ворота оранжево-синих стал 20-м для Сидорчука в динамовских рядах: ЧУ - 17, ЕК - 2, КУ - 1.

Самые поздние премьерные дубли игроков в чемпионатах Украины