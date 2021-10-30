Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я очень зол на команду. Они вели себя как любители»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу в эфире телеканалов «Футбол» прокомментировал выездную победу киевлян над «Мариуполем» (3:2) в 13-м туре чемпионата Украины.

- Я очень зол на игроков, на команду, потому что и сейчас, и в прошлой игре на Кубок ребята повели себя как любители, а не как профессионалы. Вместо того, чтобы забивать и контролировать ход игры, как должны были делать, они расслабились, играли, как хотели, тянули одеяло на себя, каждый хотел забить, поэтому получилась нервная концовка. Могли закончить и игру со счетом и 5:1, и 6:1, но моменты, которых у нас было очень много, каждый трактовал, как хотел и чаще всего – неправильно. На поле было много эгоизма со стороны моих игроков. Это то, что мне не понравилось в последних двух матчах с «Мариуполем». Мы все обсудим и разберемся с этой ситуацией.

Я также недоволен теми игроками, которые выходили на замену: вместо того, чтобы что-то прибавить в игре, они также вышли на поле расслабленными, и у нас не получилась игра.

- Сегодня в качестве нападающего играл Вербич, а номинальные форварды сидят в запасе, они пока не готовы играть в основе?

- Я ставлю в состав игроков, которые помогают нам выиграть матч. В прошлой игре на Кубок Вербич сыграл хорошо, забил мяч, поэтому сегодня я доверил ему место в стартовом составе. Футболисты, которые выходят на поле, должны доказывать в игре, что они состоятельны, что могут играть и забивать мячи. Я имею в виду центральных нападающих. Это может быть 30, 15 или 45 минут – не имеет значения. Гармаш вышел, создал три опасных, голевых момента. Даже, если он не типичный «чистый» нападающий, на поле он доказывает свою состоятельность.

- Можно ли сказать, что ваши игроки сегодня уже думали о матче с «Барселоной»?

- Не думаю. Каждая игра – это своя история, все матчи важны по-своему. Хотел бы отметить игроков соперника – они техничные и быстрые, у них есть хорошее будущее, а также у команды хороший тренер, нам было сложно сегодня. На поле была видна качественная игра соперника. Единственное, что у них отсутствует, это опыт.