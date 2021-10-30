Контавейт обеспечила себе дебют в топ-10 рейтинга WTA

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт (№14 WTA) вышла в финал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке и обеспечила себе дебют в первой десятке мирового рейтинга.



С понедельника она окажется минимум на девятой строчке. В случае победы на турнире – на восьмой.



Отметим, что для попадания на Итоговый турнир WTA ей нужна победа в матче за титул.