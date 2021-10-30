ВИДЕО. Не злите капитана! Сидорчук забил шедевральный гол Мариуполю

В матче 13-го тура против «Мариуполя» полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук оформил дубль.
В середине второго тайма капитан киевлян шедевральным ударом левой ногой забил третий гол своей команды в матче.
Отметим, что в первом тайме Сидорчук успел стать виновником пенальти в ворота «Динамо» и исправиться, забив ударом с дальней дистанции.
ВИДЕО. Сидорчук быстро ответил VAR. Мариуполь и Динамо обменялись голами
Источник — Sport.ua
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