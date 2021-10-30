ВИДЕО. Не злите капитана! Сидорчук забил шедевральный гол Мариуполю

В матче 13-го тура против «Мариуполя» полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук оформил дубль.



В середине второго тайма капитан киевлян шедевральным ударом левой ногой забил третий гол своей команды в матче.



Отметим, что в первом тайме Сидорчук успел стать виновником пенальти в ворота «Динамо» и исправиться, забив ударом с дальней дистанции.

ВИДЕО. Сидорчук быстро ответил VAR. Мариуполь и Динамо обменялись голами