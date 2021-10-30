ВИДЕО. Не злите капитана! Сидорчук забил шедевральный гол Мариуполю

Полузащитник киевлян снова разрядил пушку в матче с «Мариуполем»

  • 30.10.2021 15:37
  • 2149 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Не злите капитана! Сидорчук забил шедевральный гол Мариуполю
© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

В матче 13-го тура против «Мариуполя» полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук оформил дубль.
 
В середине второго тайма капитан киевлян шедевральным ударом левой ногой забил третий гол своей команды в матче.
 
Отметим, что в первом тайме Сидорчук успел стать виновником пенальти в ворота «Динамо» и исправиться, забив ударом с дальней дистанции.

ВИДЕО. Сидорчук быстро ответил VAR. Мариуполь и Динамо обменялись голами

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
    alefteev77, 30.10.2021 15:56
    +2
    Сидорчук красень радує така стабільність у виконанні ударів з дальної дистанції. Показник майстерності гравця.
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