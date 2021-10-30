ВИДЕО. Сидорчук быстро ответил VAR. Мариуполь и Динамо обменялись голами

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук стал главным действующим лицом в начале матча 13-й тура против «Мариуполя».



Сначала его действия привели к пенальти в ворота киевлян, который успешно реализовал Дмитрий Мишнев. Но очень быстро Сергей исправил ошибку, точно пробив с дальней дистанции.

Гол Мишнева

Гол Сидорчука