Стало известно, почему Динамо не осталось в Мариуполе на два матча подряд

Киевское «Динамо» не осталось в Мариуполе на два матча против местного футбольного клуба по решению главного тренера «бело-синих» Мирчи Луческу.



Регион находится в красной зоне, присутствует сложная ситуация с ковидом. Поэтому румынский наставник принял решение возвращаться в Киев и снова ехать на второй матч.



«Динамо» играло с «Мариуполем» в Кубке Украины 27 октября (2:1), после чего команда возвращалась в Киев, а потом снова прибыла на встречу 13-го тура УПЛ (30 октября).