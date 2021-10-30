Стало известно, почему Динамо не осталось в Мариуполе на два матча подряд

Киевское «Динамо» не осталось в Мариуполе на два матча против местного футбольного клуба по решению главного тренера «бело-синих» Мирчи Луческу.
Регион находится в красной зоне, присутствует сложная ситуация с ковидом. Поэтому румынский наставник принял решение возвращаться в Киев и снова ехать на второй матч.
«Динамо» играло с «Мариуполем» в Кубке Украины 27 октября (2:1), после чего команда возвращалась в Киев, а потом снова прибыла на встречу 13-го тура УПЛ (30 октября).
Источник — Футбол 1/2/3
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