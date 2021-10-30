Стало известно, почему Динамо не осталось в Мариуполе на два матча подряд

Решение принимал Мирча Луческу

  • 30.10.2021 14:53
  • 3850 просмотров
  • 1 комментарий
Стало известно, почему Динамо не осталось в Мариуполе на два матча подряд
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» не осталось в Мариуполе на два матча против местного футбольного клуба по решению главного тренера «бело-синих» Мирчи Луческу.
 
Регион находится в красной зоне, присутствует сложная ситуация с ковидом. Поэтому румынский наставник принял решение возвращаться в Киев и снова ехать на второй матч.
 
«Динамо» играло с «Мариуполем» в Кубке Украины 27 октября (2:1), после чего команда возвращалась в Киев, а потом снова прибыла на встречу 13-го тура УПЛ (30 октября).

Источник — Футбол 1/2/3

(21 голос)

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Комментарии
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    Український Крим
    Український Крим, 30.10.2021 16:24
    0
    Тобто кататись туди-сюди більш рятує від ковіду, ніж знаходитись в одному місці? просто зайвий раз вимотав гравців
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