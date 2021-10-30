Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Драку спровоцировали решения арбитра»

Наставник «Агробизнеса» – о потасовке в матче с «Волынью»

  • 30.10.2021 13:11
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Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Драку спровоцировали решения арбитра»
© ФК Агробизнес. Александр Чижевский

Поединок 16 тура в Первой лиге «Волынь» - «Агробизнес» (0:1) закончился массовой потасовкой футболистов обеих команд.

Главный тренер подолян Александр Чижевский поделился своим мнением о случившемся.

«Mожно было предвидеть, что поединок в Луцке пройдет в напряженной, жесткой борьбе: «Волыни» нужны были очки, чтобы закрепиться в середине турнирной таблицы, а нам, чтобы покинуть зону вылета.

На мой взгляд, нервозность вносил своими решениями арбитр матча, который был предвзят к «Агробизнесу».

Что касается потасовки, то ее инициаторами стали футболисты «Волыни». Но все обошлось, мы возвращаемся домой с победой, мои подопечные готовы к следующему календарному матчу».

Напомним, что «Волынь» занимает девятое место, набрав 18 очков, в активе «Агробизнеса» на три пункта меньше и он - тринадцатый.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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