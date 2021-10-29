Волынь проиграла Агробизнесу, Полесье и Нива Т разошлись миром

В пятницу, 29 октября, состоялись два матча 16-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Житомирское «Полесье» принимало тернопольскую «Ниву», и игра завершилась вничью (1:1).
Луцкая «Волынь» потерпела поражение от «Агробизнеса» из Волочиска (0:1). Автогол на 5-й минуте провел Максим Войцеховский.
Первая лига. 16-й тур
«Полесье» Житомир – «Нива» Тернополь – 1:1
Голы: Янаков, 14 – Кисленко, 53.
«Волынь» Луцк – «Агробизнес» Волочиск – 0:1
Голы: Войцеховский, 5 (автогол)
Турнирная таблица Первой лиги
|5'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Максим Войтиховский (Волынь).
Источник — Sport.ua
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