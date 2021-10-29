16-й тур
Волынь
0 : 1
Агробизнес
29.10.2021, FT

Волынь проиграла Агробизнесу, Полесье и Нива Т разошлись миром

29 октября состоялись два матча 16-го тура Первой лиги Украины

  • 29.10.2021 21:01
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Волынь проиграла Агробизнесу, Полесье и Нива Т разошлись миром
© ФК Волынь Луцк

В пятницу, 29 октября, состоялись два матча 16-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Житомирское «Полесье» принимало тернопольскую «Ниву», и игра завершилась вничью (1:1). 

Луцкая «Волынь» потерпела поражение от «Агробизнеса» из Волочиска (0:1). Автогол на 5-й минуте провел Максим Войцеховский.

Первая лига. 16-й тур

«Полесье» Житомир – «Нива» Тернополь – 1:1

Голы: Янаков, 14 – Кисленко, 53.

«Волынь» Луцк – «Агробизнес» Волочиск – 0:1

Голы: Войцеховский, 5 (автогол)

Турнирная таблица Первой лиги

События матча
5' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Максим Войтиховский (Волынь).

Источник — Sport.ua

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