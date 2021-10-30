Пеп ГВАРДИОЛА: «Сезон длинный, Зинченко нам еще понадобится»

Наставник «Манчестер Сити» – об украинском легионере

  • 30.10.2021 12:24
  • 932 просмотра
  • 1 комментарий
Пеп ГВАРДИОЛА: «Сезон длинный, Зинченко нам еще понадобится»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал возвращение Александра Зинченко в строй после травмы.
 
«У Александра сильный характер, он легко справляется с давлением. Зинченко – очень качественный игрок на позиции левого защитника, он всегда невероятно сконцентрирован, не допускает ошибок, он очень надежен на этой позиции. Конечно, он может играть там.
 
Мы испытали много проблем с левыми защитниками, за исключением первого сезона, когда у нас были Коларов и Гаэль Клиши. После этого мы боролись с тем, чтобы иметь нормального игрока.
 
Фабиан Делф очень хорошо адаптировался, а после него – Зинченко. В тот день, когда нам понадобится, чтобы он играл в центре, он будет играть очень хорошо.
 
Александр – парень, который понимает игру, парень, который очень хорошо играет в футбол, незаурядная личность. Поэтому мы более чем рады этому процессу.
 
Пока что Уокер и Канселу показывали выдающуюся игру, но в то же время сезон длинный, и Зинченко нам понадобится. Мы рады, что он вернулся после травмы», – сказал Гвардиола.

В текущем сезоне Зинченко сыграл четыре матча во всех турнирах.

Источник — Manchester Evening News

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Андрій Машко
    Андрій Машко, 30.10.2021 12:56
    -1
    Зрозуміло, що це дерево нікому не потрібне. Його максимум- чемпіонат Бельгії
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