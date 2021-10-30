Пеп ГВАРДИОЛА: «Сезон длинный, Зинченко нам еще понадобится»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал возвращение Александра Зинченко в строй после травмы.



«У Александра сильный характер, он легко справляется с давлением. Зинченко – очень качественный игрок на позиции левого защитника, он всегда невероятно сконцентрирован, не допускает ошибок, он очень надежен на этой позиции. Конечно, он может играть там.



Мы испытали много проблем с левыми защитниками, за исключением первого сезона, когда у нас были Коларов и Гаэль Клиши. После этого мы боролись с тем, чтобы иметь нормального игрока.



Фабиан Делф очень хорошо адаптировался, а после него – Зинченко. В тот день, когда нам понадобится, чтобы он играл в центре, он будет играть очень хорошо.



Александр – парень, который понимает игру, парень, который очень хорошо играет в футбол, незаурядная личность. Поэтому мы более чем рады этому процессу.



Пока что Уокер и Канселу показывали выдающуюся игру, но в то же время сезон длинный, и Зинченко нам понадобится. Мы рады, что он вернулся после травмы», – сказал Гвардиола.

В текущем сезоне Зинченко сыграл четыре матча во всех турнирах.