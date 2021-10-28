Александр ЗИНЧЕНКО: «Мы придем в норму!»

24-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал поражение от «Вест Хэма» (0:0, 3:5 по пенальти) в 1/8 финала Кубка английской лиги.
«Мы придем в норму!», — написал Александр после матча.
Зинченко вышел на поле в стартовом составе «Манчестер Сити» и провел полный матч.
Источник — Instagram
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