Алексей КАЩУК: «Против Динамо будет совсем другая игра»

Футболист «Мариуполя» – о предстоящем матче

  • 30.10.2021 12:09
  • 235 просмотров
  • 1 комментарий
Алексей КАЩУК: «Против Динамо будет совсем другая игра»
© Footboom. Алексей Кащук

Футболист «Мариуполя» Алексей Кащук поделился ожиданиями от предстоящего поединка 13 тура УПЛ, в котором его команда сыграет против киевского «Динамо».

«После кубковой игры мы уже немного отошли и с боевой серьезностью готовимся к предстоящему матчу. Этот матч точно будет другим, по сравнению с кубковым. После игры Кубка Украины мы получили много позитивной информации для будущего поединка, думаю, в субботу будет совсем другая игра. Очень рассчитываем на поддержку болельщиков, с ними получается совершенно другой футбол. Надеюсь, что как можно больше болельщиков придет нас поддержать», - сказал Кащук.

Матч «Мариуполь» - «Динамо» состоится сегодня, 30 октября. Начало встречи - в 14:00.

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Dominik
    Dominik, 30.10.2021 13:01
    0
    памперсы оденьте. ДРУГАЯ ИГРА
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности