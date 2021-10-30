Алексей КАЩУК: «Против Динамо будет совсем другая игра»

Футболист «Мариуполя» Алексей Кащук поделился ожиданиями от предстоящего поединка 13 тура УПЛ, в котором его команда сыграет против киевского «Динамо».

«После кубковой игры мы уже немного отошли и с боевой серьезностью готовимся к предстоящему матчу. Этот матч точно будет другим, по сравнению с кубковым. После игры Кубка Украины мы получили много позитивной информации для будущего поединка, думаю, в субботу будет совсем другая игра. Очень рассчитываем на поддержку болельщиков, с ними получается совершенно другой футбол. Надеюсь, что как можно больше болельщиков придет нас поддержать», - сказал Кащук.

Матч «Мариуполь» - «Динамо» состоится сегодня, 30 октября. Начало встречи - в 14:00.