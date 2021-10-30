Марта КОСТЮК: «Мне было тяжело смотреть на прорыв Радукану и Фернандес»

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала выход в полуфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке.



«Честно говоря, мне было немного тяжеловато смотреть на оба их прорыва (Эммы Радукану и Лейлы Фернандес). Я хочу быть там, где они. Я уверена, что это произойдет. Мне было неприятно смотреть на то, как они играют в финале (смеется). Я понимала, что могу сделать то же самое».



«Последние пару недель были для меня очень тяжелыми, я испытывала проблемы со своим здоровьем, со своей уверенностью. Теперь я чувствую, что все становится на свои места, я стараюсь использовать это на максимум. Надеюсь, что возьму титул».



«Предстоящий матч с Халеп? Мы играли на открытом воздухе, это другое. Корты в Индиан-Уэллс очень медленные. Здесь немного другая обстановка, играем в помещении, мячи быстрее. У меня есть некоторые тактические наработки с прошлого матча, я буду стараться сражаться изо всех сил», – сказала Марта.