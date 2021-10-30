Александр ПОВОРОЗНЮК: «Поражение 0:4 нужно было для встряски»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал поражение от харьковского «Металлиста 1925» (0:4) в матче 12 тура украинской Премьер-лиги.
«А вы представляете, как пережил «МЮ», когда больше чем дерби проиграли 0:5? Да, нормальное явление. Кто не проигрывает – тот не может побеждать. Когда начал плотно заниматься футболом, реально понимал, что я же не могу все время побеждать.
Сколько «Ливерпуль» шел без поражений. Рано или поздно эта эпопея заканчивается. Может, такие матчи, как вот был у «Ингульца», может, нужно такое поражение, чтобы встряхнулась команда. Уверен, с «Вересом» будет другая игра и выйдет другая команда. Наверное, это нужно было для встряски», - сказал Поворознюк.
Источник — ФК Ингулец
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