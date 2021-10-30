Александр ПОВОРОЗНЮК: «Поражение 0:4 нужно было для встряски»

Президент «Ингульца» нашел плюсы в недавнем фиаско

  • 30.10.2021 11:48
  • 472 просмотра
  • 2 комментария
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Поражение 0:4 нужно было для встряски»
© Бомбардир. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал поражение от харьковского «Металлиста 1925» (0:4) в матче 12 тура украинской Премьер-лиги.

«А вы представляете, как пережил «МЮ», когда больше чем дерби проиграли 0:5? Да, нормальное явление. Кто не проигрывает – тот не может побеждать. Когда начал плотно заниматься футболом, реально понимал, что я же не могу все время побеждать.

Сколько «Ливерпуль» шел без поражений. Рано или поздно эта эпопея заканчивается. Может, такие матчи, как вот был у «Ингульца», может, нужно такое поражение, чтобы встряхнулась команда. Уверен, с «Вересом» будет другая игра и выйдет другая команда. Наверное, это нужно было для встряски», - сказал Поворознюк.

Источник — ФК Ингулец

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    aleks19826
    aleks19826, 30.10.2021 13:05
    0
    Бедный Верес сейчас под каток попадет. Жалко симпатичную команду вирта
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    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 30.10.2021 12:36
    0
    Что-то Поворознюк после неудавшегося покушения на него, сдулся...
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