Аталанта – Лацио. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 11-го тура итальянской Серии А «Аталанта» – «Лацио».

«Аталанта», традиционно играя в активно комбинационный футбол, столкнулась при этом с адаптацией соперника к их манере игры и к перекосу игрового баланса в сторону атаки. Недавно бергамаски упустили победу над «Удинезе». Да, «Аталанта» играет достаточно интересно, своеобразно, но 10 очков отставание от лидеров «Милана» и «Наполи» - это многовато для того, чтобы бороться за Скудетто. «Аталанта» с 18 очками идет пятой, а «Лацио» по соседству с 17 баллами находится на шестой позиции. Для «Аталанты» будет многое решаться в домашних матчах с «Лацио» и МЮ в Лиге чемпионов. В Манчестере они вели в счете 2:0, но уступили 2:3 после решающего гола Роналду. Они по 2:3 проиграли «МЮ» и «Милану», 2:2 сыграли с «Вильярреалом» и «Интером». «Аталанта» стала по два мяча пропускать.

Очень здорово, что наш Руслан Малиновский является одним из лидеров этой команды. Это важно! Приятно, что Малиновский тренерским штабом под руководством Петракова вызван в сборную Украины, как и все наши лучшие ребята. Это позитив! Я вижу, что сборная Украины может занять второе место в группе.

В этом сезоне «Аталанта» сыграла 13 матчей. Не пропустила она только в трех поединках – с «Болоньей», «Салернитаной» и «Янг Бойз». А не забили бергамаски однажды – в матче с «Болоньей» (0:0). Поэтому «Аталанта» обязательно забьет «Лацио».

«Лацио» в этом сезоне уступил «Милану» (0:2), «Болонье» (0:3), «Вероне» (1:4). Это не очень хорошо. Новый рулевой лациале Маурицио Сарри пробует за короткий промежуток времени внедрить в римлян свою философию игры. Но это не так просто сделать. На это нужно время для того, чтобы был качественный результат. У «Лацио» сейчас нет баланса и стабильности. Они много забивают, но много пропускают. К плюсам отнесу высокую результативность команды, выигрыш римского дерби, победу над чемпионом Италии «Интером» (3:1). Но из минусов скажу о проблемах в обороне.

Предположу, что обе команды забьют. В том числе и наш Руслан Малиновский забьет. Победят хозяева! Лацио значительно хуже играет в гостях. Римляне хороши дома. Поэтому, думаю, «Аталанта» победит», - сказал Грозный.

Матч «Аталанта» – «Лацио» состоится 30-го октября. Начало встречи в 16:00.