Марта Костюк – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.
В полуфинале соперницей украинки, которая получила шестой номер посева, станет лидер посева Симона Халеп (№18 WTA). Встреча пройдет третьим запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала встречи – не ранее 17:00 по Киеву.
Ранее теннисистки играли один раз, победила румынка.
В финале победительница сразится против Ребекки Петерсон (№99 WTA) или Анетт Контавейт (№14 WTA).
Источник — Sport.ua
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