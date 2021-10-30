Марта Костюк – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Румынии

  • 30.10.2021 11:12
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Марта Костюк – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп и Марта Костюк

В субботу украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.
     
В полуфинале соперницей украинки, которая получила шестой номер посева, станет лидер посева Симона Халеп (№18 WTA). Встреча пройдет третьим запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала встречи – не ранее 17:00 по Киеву.
 
Ранее теннисистки играли один раз, победила румынка.
 
В финале победительница сразится против Ребекки Петерсон (№99 WTA) или Анетт Контавейт (№14 WTA).

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Источник — Sport.ua

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