КОВАЛЕНКО: «Буковина устроила спектакль, чтобы не платить мне компенсацию»

Евгений Коваленко высказался о странной отставке

  • 30.10.2021 09:30
  • 826 просмотров
  • 1 комментарий
КОВАЛЕНКО: «Буковина устроила спектакль, чтобы не платить мне компенсацию»
© ФК Буковина. Евгений Коваленко

На днях ФК «Буковина» сообщил об исчезновении главного тренера, отметив, что его никто не увольнял и он не выполняет своих обязанностей.

Евгений Коваленко прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«То, что я уволен президент ФК «Буковина» Вадим Заяц сказал мне за час до начала тренировки в присутствии представителей клуба - Виктора Олейника и своего брата - Валентина. Затем он проинформировал об этом игроков команды.

В ФК отлично были осведомлены, что я уехал домой - в Днепр, ведь спустя несколько дней со мной связался по телефону Валентин Заяц и в разговоре речь шла о размере компенсации, поскольку я связан контрактом с «Буковиной» до февраля 2022 года. Я сказал, что не требую компенсацию до окончания сроков соглашения, а прошу выдать мне зарплату за октябрь и ноябрь - до конца осенней части сезона.

По-видимому, даже такой вариант не устроил Вадима Зайца, затеявшего шоу с поисками якобы исчезнувшего главного тренера. Хотя проще всего было набрать мой номер телефона, как это уже сделал его брат - Валентин. Цель этого спектакля - дискредитировать меня, уволить по статье, чтобы не платить компенсацию за разрыв контракта.

Знаете, у меня была возможность убедиться, что неудачи «Буковины» в последние годы, это, прежде всего, из-за непрофессионализма клубного руководства, с постоянной чехардой на тренерском мостике, массовой ротацией футболистов.

Как видите, со мной все в порядке, однако о моем возвращении в «Буковину» - не может быть речи. Я просто уже не верю президенту ФК Вадиму Зайцу, а это для меня главный жизненный принцип. За восемь месяцев, что я возглавлял «Буковину», не заслужил к себе такого отношения.

Кстати, причитающиеся мне по контракту деньги готов передать на благотворительность».

Напомним, что «Буковина» занимает девятое место в группе «А» Второй лиги, набрав 16 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Happysloth
    Happysloth, 30.10.2021 09:35
    0
    Вот это по нашему! В итоге он им еще должен будет.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности