Буковина отправила в отставку главного тренера

Как сообщает источник, руководство ФК «Буковина» решило отказаться от услуг главного тренера Евгения Коваленко, связанного контрактом до февраля 2022 года.

По имеющейся информации, до окончания осенней части сезона за тренировочный процесс и выступления во Второй лиге будут отвечать Юрий Киселица — ассистент Евгения Коваленко, и Андрей Лахнюк, возглавлявший «Буковину» (U-19).

Напомним, что только за последнее время «Буковину» тренировали Вадим Заяц, Юрий Гий, Виктор Мглинец, Сергей Шищенко, Олег Ратий, Юрий Крафт, Виталий Куница, Андрей Мельничук, Степан Маковийчук.

Добавим, что в турнирной таблице чемпионата Украины в группе Б Второй лиги черновицкая «Буковина» занимает девятое место, имея в активе 16 очков.