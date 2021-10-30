ШАХАБ: «Против нас у всех соперников особый настрой»

Нападающий луганской «Зари» Шахаб Захеди прокомментировал победу над львовским «Рухом» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

«Сейчас каждая игра вызывает у нас трудности, потому что мы команда, которая способна демонстрировать результат. Против нас у всех соперников особый настрой.

В прошлом сезоне мы дошли до финала, а теперь постараемся повторить и превзойти это достижение.

Оба гола - результат командных действий. Я лишь оказался в роли того, кто должен был воплотить усилие команды в забитый мяч. Счастлив, что выпало сразу два шанса помочь команде и я ими воспользовался», - закончил Шахаб.