ШАХАБ: «Против нас у всех соперников особый настрой»

Форвард «Зари» высказался после победы над «Рухом»

  • 30.10.2021 08:53
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ШАХАБ: «Против нас у всех соперников особый настрой»
© Футбол 1/2/3. Шахаб Захеди

Нападающий луганской «Зари» Шахаб Захеди прокомментировал победу над львовским «Рухом» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

«Сейчас каждая игра вызывает у нас трудности, потому что мы команда, которая способна демонстрировать результат. Против нас у всех соперников особый настрой.

В прошлом сезоне мы дошли до финала, а теперь постараемся повторить и превзойти это достижение.

Оба гола - результат командных действий. Я лишь оказался в роли того, кто должен был воплотить усилие команды в забитый мяч. Счастлив, что выпало сразу два шанса помочь команде и я ими воспользовался», - закончил Шахаб.

Источник — Футбол 1/2/3

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