Виктор ВАЦКО: «ФИФА гонится за наживой»

Специалист – об идее проводить чемпионат мира два раза в год

  • 30.10.2021 08:19
  • 463 просмотра
  • 1 комментарий
Виктор ВАЦКО: «ФИФА гонится за наживой»
© Футбол 1/2/3. Виктор Вацко

Известный украинский комментатор Виктор Вацко высказал свое мнение по поводу идеи ФИФА проводить чемпионат мира каждые два года.

«Сейчас большие футбольные организации, в частности ФИФА, гонятся за экономичной наживой. Они хотят зарабатывать больше и больше. Для такой футбольной страны как Украина, проведение ЧМ два раз в два года - это хорошо, потому что мы тоже будем зарабатывать какие-то деньги. Также, благодаря успехам нашей сборной мы будем иметь возможность играть с топовыми сборными.

Для топовых же сборных - такое нововведение станет негативным фактором. Большим обилием турниров уже недовольны не только тренеры, которые не имеют нормального тренировочного процесса, но и футболисты. Футбол из действа превращается в рутину», - сказал Вацко.

Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    PerezdeCuellar
    PerezdeCuellar, 30.10.2021 08:42
    -1
    Що він волає? Мабуть, конабіса обжерся...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности