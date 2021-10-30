Виктор ВАЦКО: «ФИФА гонится за наживой»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко высказал свое мнение по поводу идеи ФИФА проводить чемпионат мира каждые два года.

«Сейчас большие футбольные организации, в частности ФИФА, гонятся за экономичной наживой. Они хотят зарабатывать больше и больше. Для такой футбольной страны как Украина, проведение ЧМ два раз в два года - это хорошо, потому что мы тоже будем зарабатывать какие-то деньги. Также, благодаря успехам нашей сборной мы будем иметь возможность играть с топовыми сборными.

Для топовых же сборных - такое нововведение станет негативным фактором. Большим обилием турниров уже недовольны не только тренеры, которые не имеют нормального тренировочного процесса, но и футболисты. Футбол из действа превращается в рутину», - сказал Вацко.