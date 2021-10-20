Чемпионат мира каждые два года. ФИФА подтвердила это сборным

По информации испанских СМИ, ФИФА уже сообщила национальным федерациям, что планы проводить чемпионат мира каждые 2 года близки к официальному утверждению.

ФИФА надеется, что сборные будут готовые перейти на новый международный календарь с 2026 года.

Чиновники уверены, что новый календарь позволит уменьшить нагрузку на футболистов. В частности, из-за меньшего количества матчей отбора к большим турнирам.

Отборы будут проходить в два окна (март, октябрь), а самих поединков и перелетов между странами станет меньше.

При этом ранее УЕФА и ведущие европейские клубы были против подобных нововведений.

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