Чемпионат мира каждые два года. ФИФА подтвердила это сборным

C 2026 года должен быть утвержден новый календарь

  • 20.10.2021 18:11
  • 3221 просмотр
  • 7 комментариев
Чемпионат мира каждые два года. ФИФА подтвердила это сборным
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации испанских СМИ, ФИФА уже сообщила национальным федерациям, что планы проводить чемпионат мира каждые 2 года близки к официальному утверждению.

ФИФА надеется, что сборные будут готовые перейти на новый международный календарь с 2026 года.

Чиновники уверены, что новый календарь позволит уменьшить нагрузку на футболистов. В частности, из-за меньшего количества матчей отбора к большим турнирам.

Отборы будут проходить в два окна (март, октябрь), а самих поединков и перелетов между странами станет меньше.

При этом ранее УЕФА и ведущие европейские клубы были против подобных нововведений.

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Источник — Cadena Ser

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 20.10.2021 18:17
    +6
    Самое тупое, что могла придумать ФИФА, это ЧМ раз в два года. Надеюсь, УЕФА будет сопротивляться.
    Ссылка
    Михайло Кудієнко
    Михайло Кудієнко, 20.10.2021 18:48
    +3
    Кончені, це історія, 100 років було так, тим футбол був і цікавіший
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    Нико ФИН
    Нико ФИН, 20.10.2021 18:34
    +2
    Все гроші, гроші, гроші... Тепер чемпіонати Європи, Америки, Африки, Азії і , відповідно, доходи під питанням чи тоже через рік. А Олімпійські ігри? Запасаємося попкорном...
    Ссылка
    ~#~
    online
    ~#~, 20.10.2021 19:36 (изменен)
    0
    Уже есть желающие вообще отказаться от участия в таком формате. Надо же было раз в 3 года!
    Ссылка
    gajvir
    gajvir, 20.10.2021 19:32
    0
    Тобто парні роки ЧС , непарні - відбір до ЧС ? А Чемпіонат Європи коли ??? Єдиний шлях це як в інших видах спорту - чемпіонат Європи і буде відбором на ЧС .
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 20.10.2021 18:26
    -1
    Развдвухлетние.
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    cooperchack
    cooperchack, 20.10.2021 18:19
    -4
    Будет интересно.Судить будем после.
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