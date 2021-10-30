ВИДЕО. 10 лет назад состоялось открытие Арены Львов

Стадион был частью подготовки Украины к проведению Евро-2012

  • 30.10.2021 03:30
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ВИДЕО. 10 лет назад состоялось открытие Арены Львов
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10 лет назад, 29 октября 2011 года, во Львове состоялось торжественное открытие «Арены Львов». Стадион был частью подготовки Украины к проведению Евро-2012.

Вице-премьер-министра по подготовке Евро-2012 Борис Колесников: «Еще 15 марта 2010 года на месте будущего стадиона стояли только колышки, куски бетонных конструкций и спорящие между собой главный строитель и архитектор на тему: как же все таки строить. У нас было 15 месяцев, и наша команда строителей вместе с архитекторами сделали невозможное – стадион был закончен вовремя. На нем были проведены три матча Евро-2012, а после этого там регулярно играет сборная Украины, которая не проиграла на этом стадионе ни одной встречи. Трудно поверить, что прошло уже 10 лет. Хочу поздравить с этой датой всех строителей, архитекторов, городское и областное руководство, поблагодарить за их усилия и вклад, который они внесли в развитие нашей страны, а также пожелать новых побед на Арене Львов».

Директор по проведению Евро-2012 от УЕФА Маркиян Лубкивский: «Работы на львовском стадионе начались в 2010 году. Именно с того момента начался отсчет ежедневного строительства арены, который завершился незадолго до начала турнира. Для того, чтобы стадион можно было использовать во время чемпионата Европы, он должен был пройти через ряд операций, чтобы команда точно понимала, как нужно управлять таким сложным объектом. Это все было сделано. В этом - огромная заслуга строителей и, конечно, менеджмента, который управлял строительством».

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